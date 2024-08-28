Россия ударила по Украине более чем сотней ракет с прицелом на энергетику (Bloomberg, США)

Bloomberg: украинская энергетика пострадала от масштабной российской атаки

Россия нанесла серьезный удар по энергетическим объектам Украины, сообщает Bloomberg. По всей стране начались экстренные отключения электричества. Зеленский назвал атаку одной из крупнейших с начала СВО и снова затребовал помощи Запада, а Байден "решительно осудил" попытки России "погрузить украинский народ во тьму".

По заявлению Киева, в понедельник Россия нанесла удары по городам по всей стране, выпустив более 100 ракет и почти столько же беспилотников. Масштабная атака на энергетическую инфраструктуру привела к веерным отключениям электроэнергии и гибели минимум трех человек.

Энергетический сектор понес значительный ущерб, заявил президент Владимир Зеленский у себя в X (бывший Twitter). Он назвал удар одним из крупнейших с начала кремлевской спецоперации более двух лет назад.

Россия все активнее стремится вывести из строя гражданскую инфраструктуру Украины — включая электроснабжение, отопление и водоснабжение перед зимним сезоном.

Президент Джо Байден в понедельник вечером "самым решительным образом" осудил продолжающуюся спецоперацию России и "ее попытки погрузить украинский народ во тьму". Глава Белого дома заявил, что США "перебрасывают на Украину энергетическое оборудование для ремонта ее систем".

По заявлению Министерства обороны России, целью ударов стали газокомпрессорные станции на западе Украины, а также электрические подстанции и хранилища авиационных средств поражения по всей стране.

Атаки коснулись 15 из 27 областей Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба у себя в X. В результате пострадали объекты на территории от Киева до Львовской области на западе страны недалеко от границы с Польшей. Под удар также попала столичная гидроэлектростанция. В городе начались экстренные отключения электроэнергии и водоснабжения.

После атаки Зеленский в очередной раз призвал западных союзников предоставить Украине больше средств ПВО и ракет. Помимо этого, они должны снять ограничения на использование дальнобойного оружия, чтобы силы Киева могли поражать военные цели на территории России.

"Наши защитники не могут быть ограничены в вооружениях, когда Россия использует весь свой арсенал, включая „Шахеды“ и баллистические ракеты из Северной Кореи (Неясно, с чего Зеленский решил, что Москва использует такое оружие. — Прим. ИноСМИ), — заявил он в социальных сетях. — Америка, Великобритания, Франция и другие наши партнеры могут помочь нам положить этому конец".

Один из российских беспилотников предположительно залетел в воздушное пространство Польши рано утром в понедельник, после чего исчез с радаров примерно в 25 километрах от границы. Польская сторона начала поисковую операцию для его обнаружения.

Самолеты Польши и НАТО поднялись в воздух для защиты воздушного пространства страны, сообщили ВВС в сети X. Они назвали атаку по Западной Украине самой интенсивной с 8 июля.

Губернатор Львовской области Максим Козицкий предупредил, что ракеты приближаются к Стрыю, где находятся системы транспортировки газа и обширная инфраструктура для его хранения. Воздушная тревога началась после полуночи на половине Украины и продолжилась после короткого перерыва.

Пострадал и город Луцк на северо-западе страны, до сих пор редко подвергавшийся атакам. Там поврежден жилой дом, сообщил местный мэр Игорь Полищук.

"Желание уничтожить нашу энергетику обойдется россиянам и их инфраструктуре дорого", — заявил в понедельник глава администрации Зеленского Андрей Ермак.

Несколько районов Киева остались без электричества и водоснабжения из-за "ситуации в энергосистеме страны", сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Козицкий также рассказал о перебоях в электроснабжении во Львовской области.

Национальный оператор "Укрэнерго" ввел экстренные отключения света на всей территории страны, отметил министр энергетики страны Герман Галущенко в Facebook*. "Ситуация сложная, последствия атаки оцениваются", — добавил он.

Ранее министерство обороны России заявило, что двадцать украинских беспилотников атаковали цели в ряде центральных областей страны. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в ходе атаки повреждены два многоэтажных жилых дома в Саратове и Энгельсе. Несколько человек получили ранения.

Автор статьи: Екатерина Чурсина.

Статья написана при участии Олеси Сафроновой, Дарьи Краснолуцкой и Владимира Вербяного

*Facebook является продуктом компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская.