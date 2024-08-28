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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о задействовании гиперзвукового оружия в ходе удара по украинским аэродромам

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МиГ-31К
МиГ-31К.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны РФ сообщили о нанесении минувшей ночью группового удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым комплексом "Кинжал", по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник. В ведомстве заявили, что все назначенные цели поражены.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что в результате массированного удара Вооруженных сил РФ в понедельник поражены электроподстанции, газокомпрессорные станции в 12 областях Украины, также ударам подверглись места хранения западных авиационных средств поражения в Киевской и Днепропетровской областях.

Официально сообщалось, что "Кинжал" - российский авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
МиГ-31
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