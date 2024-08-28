Lockheed Martin готова обслуживать переданные Киеву F-16 в Польше

ЦАМТО, 27 августа. Истребители F-16, переданные Киеву странами Запада, могли бы проходить обслуживание в сервисном центре корпорации Lockheed Martin в Польше.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил главный операционный директор компании Фрэнк Сент-Джон в интервью порталу Defense One.

"В наших планах, чтобы это был центр регионального уровня, а Украина, безусловно, входит в этот регион", – сказал он.

По его словам, компания согласует свои планы с властями США и будет следовать их рекомендациям по части помощи Украине.

Как напоминает агентство, ранее журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 F-16, которые обещали поставить страны Запада. Газета Telegraph писала, что эти истребители уже использовались ВВС Украины для решения задач ПВО.