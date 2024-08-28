Пять литовских компаний поставят 7,5 тыс. FPV-дронов ВС Литвы и Украины

ЦАМТО, 27 августа. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы закупает у пяти литовских компаний-производителей боевые БЛА на сумму 8 млн. евро для поставки ВС Литвы и Украины.

Как заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Касчюнас, "власти Литвы продвигают производство БЛА и средств противодействия БЛА в стране. Дроны играют важную роль в конфликте на Украине, а технологии и возможности дронов являются необходимым компонентом современных вооруженных сил. Проведенные на Украине испытания и подписание контрактов являются импульсом для литовских производителей дронов. Таким образом, данное приобретение непосредственно связано с интересами национальной безопасности Литвы".

Агентство по приобретению продукции оборонного назначения заключило контракты с пятью литовскими компаниями: UAB Dangolakis, UAB RSI Europe, UAB LTMILTECH, UAB GRANTA AUTONOMY, UAB Unmanned Defense Systems. ВС Литвы будет поставлено более 2,3 тыс. боевых FPV-дронов на сумму 3 млн. евро, для ВС Украины – около 5 тыс. дронов тех же типов на 5 млн. евро. Дроны закупаются со всеми дополнительными принадлежностями, оборудованием и обучением.

Планируется, что первые БЛА будут переданы Украине уже в конце сентября 2024 года. Полностью поставки, как для ВС Украины, так и для ВС Литвы будут выполнены до конца этого года.

Как сообщал ЦАМТО, 9 августа 2024 года МНО Литвы объявило, что Министерство обороны Украины провело под Киевом повторные испытания доработанных в соответствии с украинскими замечаниями боевых БЛА пяти литовских производителей в условиях, приближенных к боевым. Испытания были организованы для того, чтобы выбрать продукцию, которая в наибольшей степени соответствует требованиям ВСУ.

По итогам испытаний участвовавшие в них литовские производители представили МНО свои окончательные предложения. Для закупки БЛА власти Литвы выделили Украине в качестве помощи 5 млн. евро. Еще 3 млн. евро были выделены на покупку аналогичного оборудование для своих вооруженных сил.

Комментарий ЦАМТО

Несмотря на казалось бы незначительную по сравнению с общим объемом западной помощи Украине сумму поставки БЛА литовскими компаниями, реализация данного проекта заставляет задуматься о том, что в условиях быстро меняющейся военной обстановки длящиеся годами процедуры закупки, испытаний, сертификации, налаживания производства ВВТ не приемлемы. Цикл поставки остро востребованных в войсках систем вооружения должен быть максимально оптимизирован и соответствующие сегодняшним требованиям ВВТ должны поступать на линию боевого соприкосновения в кратчайшие сроки. Для этого в практику должна быть введена процедура ускоренной закупки отдельных типов вооружений или создан орган, способный обеспечить скорейшую поставку признанных эффективными в бою систем, пусть и не прошедших полный цикл испытаний согласно требованиям мирного времени.