Войти
ЦАМТО

Пять литовских компаний поставят 7,5 тыс. FPV-дронов ВС Литвы и Украины

190
0
0
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

ЦАМТО, 27 августа. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы закупает у пяти литовских компаний-производителей боевые БЛА на сумму 8 млн. евро для поставки ВС Литвы и Украины.

Как заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Касчюнас, "власти Литвы продвигают производство БЛА и средств противодействия БЛА в стране. Дроны играют важную роль в конфликте на Украине, а технологии и возможности дронов являются необходимым компонентом современных вооруженных сил. Проведенные на Украине испытания и подписание контрактов являются импульсом для литовских производителей дронов. Таким образом, данное приобретение непосредственно связано с интересами национальной безопасности Литвы".

Агентство по приобретению продукции оборонного назначения заключило контракты с пятью литовскими компаниями: UAB Dangolakis, UAB RSI Europe, UAB LTMILTECH, UAB GRANTA AUTONOMY, UAB Unmanned Defense Systems. ВС Литвы будет поставлено более 2,3 тыс. боевых FPV-дронов на сумму 3 млн. евро, для ВС Украины – около 5 тыс. дронов тех же типов на 5 млн. евро. Дроны закупаются со всеми дополнительными принадлежностями, оборудованием и обучением.

Планируется, что первые БЛА будут переданы Украине уже в конце сентября 2024 года. Полностью поставки, как для ВС Украины, так и для ВС Литвы будут выполнены до конца этого года.

Как сообщал ЦАМТО, 9 августа 2024 года МНО Литвы объявило, что Министерство обороны Украины провело под Киевом повторные испытания доработанных в соответствии с украинскими замечаниями боевых БЛА пяти литовских производителей в условиях, приближенных к боевым. Испытания были организованы для того, чтобы выбрать продукцию, которая в наибольшей степени соответствует требованиям ВСУ.

По итогам испытаний участвовавшие в них литовские производители представили МНО свои окончательные предложения. Для закупки БЛА власти Литвы выделили Украине в качестве помощи 5 млн. евро. Еще 3 млн. евро были выделены на покупку аналогичного оборудование для своих вооруженных сил.

Комментарий ЦАМТО

Несмотря на казалось бы незначительную по сравнению с общим объемом западной помощи Украине сумму поставки БЛА литовскими компаниями, реализация данного проекта заставляет задуматься о том, что в условиях быстро меняющейся военной обстановки длящиеся годами процедуры закупки, испытаний, сертификации, налаживания производства ВВТ не приемлемы. Цикл поставки остро востребованных в войсках систем вооружения должен быть максимально оптимизирован и соответствующие сегодняшним требованиям ВВТ должны поступать на линию боевого соприкосновения в кратчайшие сроки. Для этого в практику должна быть введена процедура ускоренной закупки отдельных типов вооружений или создан орган, способный обеспечить скорейшую поставку признанных эффективными в бою систем, пусть и не прошедших полный цикл испытаний согласно требованиям мирного времени.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 06:27
  • 128
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.08 05:33
  • 4102
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.08 00:08
  • 136
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.08 20:53
  • 1
Ростех оснастит ледокол "Россия" радиационностойкой системой видеонаблюдения
  • 27.08 19:42
  • 2
"Российский ответ прозвучал". Что известно о массированном ударе по инфраструктуре Украины
  • 27.08 16:46
  • 0
«Гибридная война» Польши
  • 27.08 16:31
  • 296
Космонавтика Илона Маска
  • 27.08 12:37
  • 18
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 27.08 02:37
  • 36
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 26.08 23:57
  • 0
О театральности происходящего.
  • 26.08 17:28
  • 161
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 26.08 14:58
  • 0
Территориальные войска как важный элемент в обороне государства
  • 26.08 14:22
  • 1
Путин заслушал доклады командиров о выполнении боевых задач в приграничье
  • 26.08 14:15
  • 2
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 26.08 14:07
  • 29
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю