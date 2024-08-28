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Российский корабль уничтожил дроны на учениях

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости.

Корабль «Вице-адмирал Кулаков» уничтожил БПЛА и морские дроны на учениях

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» в ходе учений уничтожил безэкипажные катера (БЭК) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) условного противника в акватории моря Лаптевых в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Вице-адмирал Кулаков» возглавляет отряд боевых кораблей Северного флота. По легенде учения, корабли и суда отряда атаковали дронами и БЭК. «Расчеты артиллерийских батарей АК-100, АК-630, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия успешно выполнили упражнения по ведению боя с безэкипажными катерами условного противника, а также беспилотными летательными аппаратами, поразив мишени с различных дистанций», — говорится в сообщении.

По словам командира противолодочного корабля капитана 2-го ранга Олега Ирзы, штатное вооружение корабля в совокупности с дополнительно установленными крупнокалиберными пулеметами позволяют создать эшелонированную систему обороны.

В пресс-службе подчеркнули, что все задачи тренировки выполнены в полном объеме. Там добавили, что учения проходили в соответствии с требованиями безопасности.

В июле источники «Известий» сообщили, что российские специалисты разработали комплекс активной защиты для борьбы с БЭК и подводными дронами. Комплекс состоит из соединенных между собой мощных зарядов взрывчатого вещества, которые образуют подводную преграду.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-100
АК-630 Ласка
Проекты
Арктика
БПЛА
Военные учения
пр. 1155
СФ
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