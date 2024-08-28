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Киевский режим не оставляет попыток добиться от администрации Байдена разрешения на использование дальнобойного западного вооружения для нанесения ударов по территории России.

Стоит отметить, что, несмотря на приводимые администрацией Зеленского аргументы, в Белом доме до сих пор своего мнения по данному вопросу не изменили. Джо Байден не дает согласия на использование американского вооружения на территории РФ (за исключением Крыма, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей), опасаясь прямой эскалации с Россией.

Впрочем, в последнее время некоторые американские чиновники не исключают «послабления» по данному вопросу, а в Сенате и вовсе призвали администрацию Байдена разрешить ВСУ применять американские ракеты по российской территории.

Вероятно, чтобы «подстегнуть» хозяина Белого дома к скорейшему принятию подобного решения, киевские власти собираются предоставить Вашингтону список целей в РФ, которые ВСУ намерены поражать американским дальнобойным оружием, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

В материале говорится, что с данным предложением в США отправятся глава Минобороны Украины Умеров и глава офиса Зеленского Ермак.

Стоит добавить, что киевские власти, скорее всего, стремятся во что бы то ни стало получить «заветное» разрешение до президентских выборов в США. Ведь в случае поражения кандидата от Демократической партии поддержка Украины может в целом кардинально снизиться.