Lockheed Martin готова обучать украинцев управлению F-16 в Румынии

По информации портала Defense One, компания могла бы впоследствии обучать до 30-40 пилотов в год на базе в стране

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Компания Lockheed Martin готова обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ) управлять истребителями F-16 в новом учебном центре в Румынии, если власти США и Украины договорятся об этом. Об этом сообщил главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон в интервью порталу Defense One.

"Власти Украины и США определяют лучший подход к обучению украинских пилотов. Если они посчитают правильными тренировки в румынском центре, то мы последуем их указаниям и будем это делать", - сказал он. Как отметил портал, первая группа румынских летчиков, которые проходили обучение полетам на F-16, в июле закончила тренировки на базе в Румынии. Сент-Джон пояснил, что компания могла бы впоследствии обучать до 30-40 пилотов в год в этом центре.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США заявил, что Киев заинтересован в расширении программы тренировок и обучения в США пилотов и техников для американских истребителей F-16. Ранее он подтвердил, что западные союзники передали Киеву первую партию F-16. Как сообщил ранее британский журнал The Economist, Украина получила 10 таких боевых машин, а к концу текущего года их число возрастет до 20. Всего же, как отмечается, украинские власти могут со временем рассчитывать на 79 таких истребителей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа сказала, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами".