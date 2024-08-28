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ТАСС

В ГД призвали США взвесить свои шаги по передаче Киеву дальнобойных ракет

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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Соединенные Штаты могут передать оружие Украине через европейских союзников, но цена этой сделки в политическом плане для Вашингтона будет очень высока, отметил член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки должны хорошо взвесить свои шаги по передаче дальнобойных крылатых ракет Украине, которая стремится втянуть мир в глобальную войну. Об этом ТАСС заявил член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Ранее администрация Соединенных Штатов подтвердила, что переговоры с Украиной по перспективам увеличения глубины ударов по территории России американскими вооружениями продолжаются, эти обсуждения не намерены выносить на публику.

"Сейчас мяч на поле США, и у них игра явно не клеится, поэтому им придется считаться с реальностью и очень хорошо все взвесить, прежде чем отдать пас Украине, стремящейся втянуть США с Европой в последнюю третью мировую войну", - подчеркнул депутат.

Он высказал мнение, что Соединенные Штаты могут передать крылатые ракеты Украине через своих европейских союзников, но цена этой сделки в политическом плане для Вашингтона будет очень высока.

"Нет сомнения, что в США попытаются осуществить свои далекоидущие агрессивные планы по передаче крылатых ракет киевскому режиму. Возможно, для этого они попробуют это через руки порабощенной ими Европы. Но в любом случае для них цена этого решения будет слишком высока и обернется утратой собственной государственности", - отметил Шеремет.

Депутат обратил внимание, что в активе у Америки не только много безвольных сателлитов, но и достаточное количество отчаянных врагов, жаждущих развеять миф о безопасной "звездно-полосатой обители".

Данные разведки

Ранее в Службе внешней разведки сообщили, что нападение украинских войск на Курскую область готовилось с участием американских, британских и польских спецслужб. Глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что киевский режим не решился бы на атаку, если бы ему это не поручили США. 

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Украина
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Лавров Сергей
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