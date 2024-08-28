Украина потратила с начала года более $24 млрд на военные нужды

Это 58,1% всей суммы расходов общего фонда госбюджета, отметил Минфин страны

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Расходы из бюджета Украины на военные нужды с начала года составили 1 трлн гривен (более $24 млрд). Об этом в Telegram-канале сообщил Минфин страны.

"1 трлн гривен составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе - июле 2024 года. Это 58,1% всей суммы расходов общего фонда госбюджета", - говорится в сообщении.

При этом только за июль из средств бюджета использовано 161,6 млрд гривен ($3,9 млрд).

На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета в размере $43,9 млрд. Большую часть власти рассчитывают покрыть за счет помощи Запада. Глава Минфина страны Сергей Марченко заявлял, что бюджет ежемесячно нуждается в $3 млрд поступлений от партнеров. При этом он признавал, что только четверть полученной в 2023 году западной финансовой помощи была предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно. Согласно данным украинского Минфина, по итогам прошлого года госдолг Украины достиг 80% ВВП.

В середине июля правительство Украины одобрило законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2024 год, который предусматривает выделение на нужды обороны дополнительно 495,3 млрд гривен (около $11,9 млрд).