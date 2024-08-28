В США планируют по-новому готовить военных лётчиков

Источник изображения: topwar.ru

Армия США углубленно погружается в новую институциональную модель подготовки летчиков, поскольку ее вертолетный парк превращается в сложную сеть пилотируемых и беспилотных аппаратов, пишет американское издание Defense News.

Армейская авиация — дело недешевое; подготовка летчиков требует больших денег, поэтому с точки зрения затрат, с точки зрения основ полета, а также с учетом того, что на все это влияет появление будущего самолета с конвертопланом, мы сейчас проводим большой анализ оптимального пути вперед

— приводит издание слова американского генерала Мака Маккарри.

Для подготовки пилотов по-новому потребуется и наличие подходящего базового учебного самолета и вертолёта. Армия сняла с вооружения свой одномоторный учебный вертолет TH-67 производства Bell, заменив его на многоцелевой конвертоплан LUH-72A Lakota с двумя двигателями.

По словам Маккарри, то каким будет учебное воздушное судно и само обучение ещё обсуждается и окончательное решение пока не принято. Кроме того, с развитием технологий моделирования учебная программа авиационной подготовки стала больше полагаться на часы работы на тренажере, чем когда-либо прежде, отмечает Defense News.

По словам авторов издания, необходимость в правильном обучении базовым навыкам летчиков высока, поскольку в армейской авиации по-прежнему часто происходят несчастные случаи класса А, которые определяют как инциденты, повлекшие за собой человеческие жертвы или материальный ущерб на общую сумму более 2,5 млн долларов.

Один из последних подобных инцидентов произошёл ранее в этом месяце, когда вертолет AH-64 Apache разбился во время плановой летной подготовки на Форт-Новоселе, штат Алабама, в результате чего погиб инструктор по полетам и был ранен курсант. Обстоятельства крушения все еще расследуются.