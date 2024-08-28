FT: мировые оборонные компании получат рекордные доходы из-за роста госзаказов

ЦАМТО, 27 августа. Крупнейшие мировые оборонные и аэрокосмические компании в течение следующих трех лет получат рекордные доходы из-за резкого увеличения госзаказов на производство нового оружия на фоне растущей геополитической напряженности.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Financial Times со ссылкой на поступивший в ее распоряжение анализ исследовательской группы Vertical Research Partners.

Согласно исследованию, ожидается, что свободный денежный поток 15 ведущих компаний в данных сферах к 2026 году возрастет до 52 млрд. долл., что почти вдвое больше их аналогичного совокупного показателя на конец 2021 года.

Пять крупнейших оборонных предприятий США, в соответствии с прогнозом, увеличат свою прибыль до 26 млрд. долл. в течение следующих трех лет. В Европе в наибольшей степени выигрывают компании BAE Systems, Rheinmetall и шведская Saab, совокупный свободный денежный поток которых в скором времени может возрасти более чем на 40%.

Ключевыми стимулами для роста прибыли оборонных и аэрокосмических компаний, как следует из результатов исследования, остаются конфликт на Украине и напряженность на Ближнем Востоке.