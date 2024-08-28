"Ростех" рассказал о работе "Ночных охотников" в зоне СВО

"Ростех": Ми-28 показывают эффективность за счет новой системы ночного видения

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вертолеты Ми-28 показывают высокую эффективность в зоне СВО за счет новой системы ночного видения, которая позволяет распознавать цели на больших дистанциях и при любом освещении, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Вертолеты Ми-28НМ, которые создают в "Ростехе", неслучайно называют "Ночными охотниками". Эти машины эффективно работают в зоне СВО в темное время суток за счет новой системы ночного видения. Она позволяет распознавать цели на больших дистанциях и при любом освещении", - говорится в сообщении госкорпорации.

Кроме того, на вертолеты устанавливают обновленные прицельно-пилотажно-навигационные комплексы, оснащенные вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина экипажа надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.

"Ми-28НМ - вертолет, которому абсолютно все равно, когда действовать - днем или ночью, в хороших погодных условиях или в плохих. Его бортовое оборудование, включая РЛС, а также набор управляемых средств поражения позволяют работать по целям практически при любых обстоятельствах. Скрыться от "двадцать восьмого" очень непросто - "охотник" найдет свою добычу, даже если ее не видно человеческим глазом и от нее не исходит теплового излучения. Это подтверждается реальным боевым опытом", - отметили в "Ростехе".

Ударный вертолет Ми-28НМ является носителем управляемых ракет, в частности, "Изделия 305". Мощности боевой части этого боеприпаса хватает для поражения бронетехники, огневых точек, зданий, комплексов противовоздушной обороны и артиллерийских систем.