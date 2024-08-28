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В Петербурге запустили акселератор проектов для судостроения

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Новый акселератор НИОКС (Научные исследования и образование для конструирования судов) начал работу на базе "Технопарка Санкт-Петербурга", сообщает "ТАСС".

В программу отберут более десяти проектов по четырем направлениям: инновационное судостроение и судоремонт, цифровая навигация и интеллектуальные системы управления, промышленные технологии, эко-технологии и ESG-технологии в судостроении.

Судно-газовоз

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"В этом году акселератор НИОКС сфокусирован на ускорении адаптации, разработки и внедрения технологий для использования СПГ в судостроении, судоремонте, на развитии соответствующей инфраструктуры СПГ. Мы уже ведем переговоры с нашими уважаемыми партнерами по формированию акселераторов для иных актуальных задач в промышленности и приглашаем всех к совместной работе", - отметил директор Центра трансфера технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Михаил Ещенко.

Проекты будут связаны с решением конкретных задач, которые ставят перед разработчиками компании-заказчики, в первую очередь ОСК.

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