ВМС Турции приняли на вооружение головную НАПЛ класса "Рейс"

ЦАМТО, 27 августа. В ходе церемонии, состоявшейся 24 августа на ВМБ "Аксаз", на вооружение ВМС Турции была принята головная НАПЛ класса "Рейс" ("Тип-214TN"), (S-330) "Пирирейс".

В мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны Турции Яшар Гюлер.

Одновременно было официально объявлено о начале ходовых испытания второй подлодки серии, (S-331) "Хызыррейс". Планируется, что она будет принята на вооружение в 2025 году.

Поставка ВМС Турции (S-332) "Муратрейс" должна состояться в 2026 году. Подлодки (S-333) "Айдинрейс", (S-334) "Сейдиалирейс" и (S-335) "Селманрейс" также находятся на различных этапах строительства. Ожидается, что все они войдут в боевой состав флота к 2029 году.

Наработки, ноу-хау и опыт, полученные при реализации строительства НАПЛ класса "Рейс", планируется использовать при разработке проекта национальной подводной лодки MILDEN. В настоящее время она находится на стадии проектирования и, как ожидается, будет построена в 2030-х годах.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2009 года Секретариат оборонной промышленности МО Турции (SSM) подписал с консорциумом компаний HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH) и MarineForce International LLP (MFI) контракт стоимостью 2,5 млрд. евро, предусматривающий поставку комплектов для строительства шести НАПЛ проекта "Тип-214TN" с воздухонезависимыми главными энергетическими установками.

Строительство НАПЛ класса "Рейс" реализуется в Турции на судоверфи Golcuk Military Shipyard. Доля участия турецкой стороны составляет около 80%, стоимость сопутствующей офсетной программы – 80% от стоимости контракта. Первоначально планировалось, что строительство первой НАПЛ начнется в 2011 году, а на вооружение ВМС она будет принята в 2017 году. Однако из-за политических и технических проблем, а также пандемии COVID-19 проект существенно отстал от согласованного графика.

В результате контракт вступил в силу в июне 2011 года, а строительство головной НАПЛ, (S-330) "Пирирейс", началось только в октябре 2015 года, спуск на воду состоялся 22 марта 2021 года.

Ожидается, что оставшиеся подлодки будут приниматься на вооружение по одной в год.

Новые НАПЛ класса "Рейс" заменят четыре состоящие на вооружении ВМС Турции подводные лодки класса "Атилай" ("Тип-209/1200"), построенных в 1975-1989 гг. На вооружении ВМС Турции также имеются 4 подлодки класса "Превезе" ("Тип-209T2/1400") и 4 класса "Гур" (Тип-209/1400).

Как сообщалось, длина подлодки класса "Рейс" составляет 68,35 м, ширина – 6,3 м, надводное / подводное водоизмещение – 1850/2050 т. НАПЛ, оснащенная воздухонезависимой главной энергетической установкой, сможет развивать скорость до 20 узлов в подводном положении и до 12 узлов в надводном, находиться в подводном положении до 14 суток. Экипаж подлодки – 40 человек. Вооружение подлодки составят восемь 533-мм торпедных аппаратов. НАПЛ сможет применять национальные торпеды "Акья" (Akya), противокорабельные ракеты Atmaca и крылатые ракеты Gezgin.