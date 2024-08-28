Кононенко: двурукий робот SPDM помог при создании американского сегмента МКС

Космонавт уточнил, что руки робота имеют по семь суставов

МКС, 27 августа. /ТАСС/. Двурукий робот-помощник SPDM или Dextre, установленный на канадском манипуляторе Canadarm2 на внешней поверхности Международной космической станции (МКС), сыграл важную роль в ходе строительства американского сегмента станции, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Двурукий робот-помощник SPDM или Dextre, установленный на канадском манипуляторе Canadarm2 на внешней поверхности МКС, используется для выполнения целого ряда задач за бортом станции без необходимости выхода в открытый космос. Робот сыграл важную роль в строительстве американского сегмента МКС, а в настоящее время применяется для проведения технического обслуживания, перемещения оборудования, поддержки астронавтов, работающих в открытом космосе, и работы с полезной нагрузкой", - сказал Кононенко.

Космонавт уточнил, что руки робота имеют по семь суставов. "Корпус длиной в 3,5 метра имеет ось вращения в "талии". Обе руки SPDM имеют по семь суставов, что придает им схожую с Canadarm2 гибкость в сочетании с большей точностью", - подчеркнул Кононенко.