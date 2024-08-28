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ТАСС

Китай обеспокоен, что Запад смягчит условия для ударов своим оружием по РФ

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Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow.
Источник изображения: Thierry Wurtz/MBDA via Reuters

Специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй отметил, что такого мнения придерживаются Бразилия, ЮАР и Индонезия

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия обеспокоены, что страны Запада смягчат условия по применению западного оружия для ударов по территории РФ. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй на брифинге по результатам четвертого раунда челночной дипломатии по обсуждению конфликта на Украине.

"Все стороны обеспокоены тем, что Запад продолжит смягчать условия, которые позволят Украине наносить удары поставляемыми вооружениями по территории России", - сказал Ли Хуэй.

Спецпредставитель правительства КНР с 27 июля по 8 августа посетил Бразилию, ЮАР и Индонезию для обсуждения украинского кризиса. 

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