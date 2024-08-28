КНР заявила о манипуляциях нескольких военно-промышленных комплексов конфликтом на Украине

Специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй заявил, что за кризисом также стоит глобальная военная система, которую эти ВПК представляют

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Военно-промышленные комплексы (ВПК) некоторых стран заинтересованы в затягивании украинского кризиса, потому они продолжают им манипулировать. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй на брифинге по результатам четвертого раунда челночной дипломатии по обсуждению с Бразилией, ЮАР и Индонезией конфликта на Украине.

"Все стороны считают, что кризис тянется и не прекращается не только из-за [действий] России и Украины, за кризисом стоят некоторые военно-промышленные комплексы, которые манипулируют им, а также глобальная военная система, которую эти ВПК представляют", - сказал Ли Хуэй.

Ли Хуэй с 27 июля по 8 августа посетил Бразилию, ЮАР и Индонезию для обсуждения украинского кризиса.