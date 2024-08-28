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ТАСС

Сахалин направил бойцам СВО крупную партию подавителей БПЛА

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Валерий Лимаренко
Генеральный директор российской объединенной инжиниринговой компании ОАО НИАЭП — ЗАО Атомстройэкспорт Валерий Лимаренко.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Cистемы помогут распознать и уничтожить вражеские дроны, сообщил глава региона Валерий Лимаренко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Сахалинская область передала на фронт для бойцов специальной военной операции (СВО) крупную партию техники, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Передал военным партию техники для сахалинских ребят в зону проведения специальной военной операции. В посылках подавители БПЛА. Эти системы помогут распознать и уничтожить вражеские дроны. Важно, что использованию именно этих технических комплексов учили наших бойцов на тренировочных полигонах", - написал он.

В правительстве Сахалинской области журналистам уточнили, что отправленная партия достаточно крупная. Помимо спецтехники для обнаружения и подавления воздушных дронов противника, она содержит специальное снаряжение. Такой груз был сформирован по просьбе военных - губернатор лично встретился с командованием 68-го армейского корпуса.

Областные власти отметили, что Сахалинская область регулярно передает различные грузы в зону СВО в помощь бойцам. В предыдущий раз на передовую направили несколько видов новейших квадрокоптеров.

Ранее сахалинские власти подписали с Минобороны РФ соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере. В рамках этих договоренностей министерство при выполнении ряда задач для укрепления обороноспособности страны будет опираться на опыт и разработки островного региона. В основном это касается БПЛА. 

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