Многоцелевой автовездеход марки "Чаборз" во время испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе.

Разработчик: багги "Чаборз М-4" поступит в серийное производство в 2025 году

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Серийный выпуск универсального внедорожника багги "Чаборз М-4" запланирован в 2025 году, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией кафедры колесных машин МГТУ им Баумана Джамаль Аль-Делеми.

Ранее МГТУ им. Баумана совместно с предприятием "Чаборз" из Гудермеса представил прототип одноименного багги в виде модификации М-4 на международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

"Багги "Чаборз М-4" планируется запустить в серию в 2025 году после проведения всех необходимых испытаний. Создавая этот внедорожник, мы преследуем цель в конечном итоге заменить подобные багги китайского производства", - сказал заведующий лабораторией.

По его словам, багги полностью собран из российских агрегатов и комплектующих. Имеет оригинальную раздаточную коробку для улучшения тяговых характеристик автомобиля.

Предполагается, что испытания опытного образца завершатся до конца 2024 года, добавил Аль-Делеми.

Багги "Чаборз" М-4 сможет развивать максимальную скорость до 90 километров в час при снаряженной массе 1200 килограммов, имея запас хода 500 километров.