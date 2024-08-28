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ТАСС

Байден заявил о поставках США Украине оборудования для ремонта энергосистемы

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Пожарные тушат возгорание на объектах энергетической инфраструктуры в Киевской области
Пожарные тушат возгорание на объектах энергетической инфраструктуры в Киевской области.
Источник изображения: Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine/Handout

Американский президент осудил нанесенный ВС России массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры республики

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Власти США направляют на Украину оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры и повышение ее устойчивости. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном в понедельник.

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"США также активно поставляют Украине энергетическое оборудование для ремонта ее систем и повышения устойчивости украинской энергосети", - отметил американский лидер. Он осудил нанесенный ВС РФ массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины.

"Соединенные Штаты продолжат возглавлять коалицию из более 50 стран по поддержке Украины. Эта коалиция предоставляет Украине важнейшую военную технику, включая средства противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты-перехватчики, - подчеркнул Байден. - Как я объявил на саммите НАТО в июле, США и наши союзники предоставили Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны, и я изменил приоритеты экспорта американских средств ПВО так, чтобы их в первую очередь отправляли на Украину". Байден утверждал, что США "будут поддерживать народ Украины, пока он не одержит победу".

В Минобороны России ранее сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины. Целями стали электроподстанции в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях. Как заявили в оборонном ведомстве, все цели были поражены. 

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