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ТАСС

Байден и Моди в разговоре заявили о поддержке урегулирования на Украине

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Источник изображения: © Александр Щербак/ ТАСС

В Белом доме отметили, что стороны также подчеркнули неизменную приверженность взаимодействию, в том числе по линии региональных объединений

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре в понедельник заверили, что поддерживают мирное урегулирования на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Лидеры подтвердили неизменную поддержку мирного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом и на основе Устава ООН. Они также подчеркнули неизменную приверженность взаимодействию, в том числе по линии региональных объединений, таких как Четырехсторонний диалог по безопасности, для содействия миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что Байден обсудил с Моди "поездку премьер-министра [Индии] в Польшу и на Украину, а также встречу на ГА ООН в сентябре". В заявлении уточняется, что американский лидер "дал высокую оценку" этой поездке Моди, а также "его посланию мира и оказываемой гуманитарной помощи Украине, в том числе в энергетическом секторе".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 26 августа на регулярном онлайн-брифинге для журналистов заявил, что Байден и Моди обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине. Как при этом признал Кирби, он не пытается говорить, что Нью-Дели поддержал "мирную формулу" президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил Моди в X (ранее Twitter), он обсудил по телефону с Байденом ситуацию на Украине и положение в Бангладеш. Премьер добавил, что в разговоре подтвердил "полную поддержку Индией скорейшего восстановления мира и стабильности" в Бангладеш.

Моди нанес 23 августа первый визит на Украину с момента установления дипломатических отношений Индии с ней в 1992 году. Он провел в Киеве несколько часов. Индийский лидер прибыл в Киев на поезде из Польши. Как заявил премьер на встрече с Зеленским, Россия и Украина должны сесть вместе и найти способы выхода из кризиса. Моди заверил, что Индия готова играть активную роль в любых усилиях для достижения мира. 

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