Очередной пакет американской военной помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов

Министерство обороны США объявило о выделении 23 августа 2024 года нового пакета военной помощи Украине. Этот пакет в объеме 125 млн долларов предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 64-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года, и десятый пакет помощи по линии PDA в 2024 году.

105-мм американская буксируемая гаубица М119 в составе артиллерийского дивизиона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, июль 2024 года (с) социальные сети

В состав нового пакета военной помощи Украине по линии PDA вошли:

- комплексы и боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами;

- управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS,

- 105-мм артиллерийские выстрелы,

- 155-мм артиллерийские выстрелы,

- противотанковые управляемые ракеты TOW,

- противотанковые управляемые ракеты Javelin,

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4,

- медицинские автомобили на базе HMMWV;

- медицинское имущество;

- боеприпасы для стрелкового оружия,

- подрывные заряды и подрывное имущество;

- запасные части, вспомогательное оборудование и прочее.