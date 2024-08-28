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ТАСС

Пентагон отказался раскрыть содержание советов ВСУ для атаки на Курскую область

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Источник изображения: © AP Photo/ Kevin Wolf

По словам пресс-секретаря военного ведомства Патрика Райдера, Киев сам определяет, что говорить о своих операциях

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался сообщить, какие рекомендации дают военные США Киеву относительно массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область РФ.

"В конечном счете Украине говорить о своих операциях и расчетах. Я не стану касаться планирования или наших советов, касающихся этого, поскольку это их решение", - утверждал он на брифинге для журналистов, стенограмму которого опубликовало в понедельник американское военное ведомство. Райдер отвечал на вопрос о том, какие рекомендации дает Пентагон Украине относительно этой атаки.

"Как вы слышали, президент [Украины] Владимир Зеленский говорит, что они работают над созданием буферной зоны", - сказал пресс-секретарь Пентагона. По его словам, Вашингтон поддерживает связь с Киевом, чтобы "лучше понять, что это означает". Райдер полагает, что это "предусматривает определенные требования".

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, в 28 регионах страны работают 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 6 200 военных, 73 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

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