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Вестник Мордовии

Похожий на "Искандер" комплекс в КНДР поставили на гусеницы

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Твердотопливные ракеты из КНДР, известные под натовским обозначением KN-23, считают похожими на российские "Искандеры".

На самом деле, как не раз отмечали военные эксперты, это оружие самостоятельно создано северокорейскими конструкторами.

Напомним, что его национальное обозначение - Hwason-11Ga. По разным данным, максимальная дальность полета в зависимости от модификации может достигать 900 километров. Боевая часть достаточно мощная - 2500 килограммов.

Ракета хорошо маневрирует, уклоняясь от средств противовоздушной и противоракетной обороны, вроде зенитного ракетного комплекса MIM-104 Patriot американского производства. Точность считается тоже вполне приемлемой, как и надежность.

Интересной особенностью является то, что кроме колесной версии, существует еще и гусеничная, созданная на основе шасси, в котором используются узлы и агрегаты танков, выпускаемых промышленностью КНДР.

Похожие дублирующие платформы созданы и для KN-24, ракетного комплекса похожего уже на американский ATACMS.

Это сделано для того чтобы ракетные установки могли передвигаться по бездорожью, где даже машины высокой проходимости проходят с большим трудом.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
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