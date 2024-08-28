Источник изображения: Фото: "Военный осведомитель"

Украинские нацисты вновь стали использовать для обстрелов гражданских объектов тактические ракетные комплексы "Точка". Они досталось формированиям киевского режима в наследство от дислоцировавшихся на территории бывшей УССР соединений Советской армии.

ВСУ стали применять это оружие с 2014 года - во время карательных операций против всех, кто не захотел жить в одном государстве с теми, для кого героями стали пособники немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны

Как отмечалось в телеграм-канале "Военный осведомитель", пусковые установки находятся на вооружении 19-й ракетной бригады.

Это соединение с февраля 2022 года совершило уже более 300 пусков ракет. В обнародованных изображениях можно увидеть ракеты 9М79 с дальностью стрельбы до 70 км.

Ранее делались предположения, что такие боеприпасы поступили из запасов армии Болгарии. Военные этой страны, наверное, единственные, кто имел на вооружении как пусковые установки, так и запас ракет. Поэтому эксперты не исключают, что бывшие "братушки" передали вэсэушникам часть или даже все оставшиеся средства поражения.

Лев Романов