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Маск объяснил провал Boeing со Starliner

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Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images.

Илон Маск: авиационные компании не могут доминировать в космонавтике

Авиационные компании не могут доминировать в космической отрасли. Таким образом в сети X основатель SpaceX Илон Маск объяснил провал компании Boeing с космическим кораблем Starliner.

«Так же, как автомобильные компании не доминировали в воздушной среде (они пытались), авиационные компании не будут доминировать в космической среде», — написал предприниматель.

Происходящее Маск назвал естественным поворотом событий.

Ранее НАСА сообщило, что корабль Starliner вернут на Землю без астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс. Американское космическое агентство допустило, что экипаж может вернуться на Землю в феврале на корабле Crew Dragon разработки компании SpaceX.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Уилмор и Уильямс. Вместо двух недель из-за проблем с двигателями корабль пребывает на околоземной орбите больше двух месяцев.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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