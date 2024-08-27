"Российский ответ прозвучал". Что известно о массированном ударе по инфраструктуре Украины

Полковник Ходаренок: силы ПВО Украины при ударе РФ не проявили эффективности

Россия нанесла «один из самых крупнейших ударов» по Украине. В российском военном ведомстве заявили, что все назначенные цели, обеспечивавшие работу ВПК Украины, поражены. В Киеве сообщили о повреждении инфраструктурных объектов в 15 областях и проблемах с энергоснабжением. Что известно о массированном ударе по энергетической инфраструктуре Украины и почему силы и средства ПВО Украины не проявили своей эффективности - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Утром 26 августа российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Для атаки использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) и ударные беспилотники.

Российские военные поразили цели в 12 украинских регионах, сообщило Минобороны.

«Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях», - отметили в ведомстве.

Также военные поразили газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины. Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) Западом, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

Воздушная тревога объявлялась практически на всей территории Украины. Местные власти и СМИ сообщили о взрывах в целом ряде регионов: Киеве и области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровненской, Черкасской и Одесской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В некоторых регионах под удары попали объекты сразу в нескольких населенных пунктах. Во многих городах прогремели повторные взрывы.

Незадолго до российского удара в своем выступлении в День независимости Украины (24 августа) президент страны Владимир Зеленский заявил, что Киев готов атаковать любую часть России.

На заявление Зеленского не замедлил прозвучать российский ответ (практически всего через сутки) - массированный ракетно-авиационный удар Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России.

Нанесен большой ущерб

Подобного удара на Украине ожидали уже с момента вторжения ВСУ в Курскую область. Многие аналитики в Киеве приурочивали российский массированный ракетно-авиационный удар (МРАУ) ко Дню независимости Украины и полагали, что он состоится именно в праздничный день. Можно не сомневаться, что все силы и средства ПВО Украины в этот период были приведены в наивысшие степени боевой готовности, но Россия нанесла удар, когда напряжение в ВСУ уже начало спадать.

Зеленский в своем официальном канале заявил: «Сейчас по всей стране ведутся работы по ликвидации последствий российского удара. Это был один из самых крупнейших ударов - комбинированный. Было задействовано более сотни ракет различных типов и около сотни беспилотников».

По словам главы украинского государства, энергетическому сектору страны нанесен большой ущерб.

Из этого заявления Зеленского можно как минимум сделать вывод, что силы и средства ПВО Украины при отражении российского удара не проявили требуемой от них эффективности.

Обычного украинского хвастовства типа «со стороны России было запущено 50 ракет, 49 из них сбиты» на этот раз не последовало. И это говорит также о том, что при планировании и организации российского удара были продуманы все возможные меры, чтобы огонь зенитных ракетных войск ВСУ не достиг цели.

Обычно о результатах каких-либо ударов со стороны Киева сообщается минимум подробностей, но на этот раз глава украинского государства признал и тяжесть удара, и значительный ущерб. К тому же утраты наверняка куда как большие, чем следует из слов президента Украины.

В Кремле уже предупредили, что ответом на вторжение в Курскую область будет не один удар. «Здесь речь не идет об отдельном решении, разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа», - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Результат достигнут

Для начала уточним, что собой представляет массированный удар и каковы его отличия от других видов ударов. Удар как таковой - это составная часть боевых действий (операций) и заключается в одновременном поражении объектов противника путем мощного воздействия оружием (или войсками).

По количеству участвующих средств и поражаемых объектов удары могут быть массированными, групповыми и одиночными. Массированный удар наносится, как правило, силами не менее оперативного объединения (к примеру, воздушной армией). Все, что по боевому составу меньше (если задействована, например, только авиационная дивизия) - это уже групповой удар. Минобороны России сообщило именно о массированном ударе, одно это свидетельствует о количестве участвующих в нем средств поражения.

Слова Владимира Зеленского о том, что в МРАУ с российской стороны принимало участие 100 ракет различных типов и такое же количество беспилотных летательных аппаратов, следует считать информацией самого предварительного характера. Вполне возможно, что и ракет, и БЛА было применено гораздо больше.

Однако даже предварительная оценка результатов российского массированного удара Зеленским свидетельствует, что военными ВС РФ был тщательно отработан замысел МРАУ, поставлены конкретные задачи частям и соединениям, составлен реалистичный планы-график нанесения массированного удара, уточнены необходимые вопросы взаимодействия. Словом, результат достигнут.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок