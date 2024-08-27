«Угрожать Москве и Петербургу рискованно». ВСУ планируют атаки Storm Shadow вглубь России

Guardian: Киев хочет ударить ракетами Storm Shadow по центру России

Киев пытается получить разрешение Запада на удары дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России, полагая, что это может вынудить Москву «сесть за стол переговоров», утверждают источники The Guardian. Атаки по центральным российским городам должны показать уязвимость военных объектов для прямых ударов. Вашингтон при этом считает такой план слишком рискованным и не поддерживает его.

Киев стремится применить западные дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России, пишет газета The Guardian.

«Украина хочет получить разрешение Запада на использование ракет большой дальности Storm Shadow для уничтожения целей в глубине территории России, полагая, что это может вынудить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий», - поясняет издание, ссылаясь на украинских чиновников.

Отмечается, что стратегия Киева «угрожать Москве и Санкт-Петербургу» не нравится чиновникам в Вашингтоне, так как они считают ее "высокорискованной".

"Украина месяцами выбивала разрешение использовать Storm Shadow против целей на территории России, но без особого успеха. Тем не менее, пока ее армия сражается на восточном фронте, крепнет убеждение, что контратака может изменить ситуацию к лучшему", - добавляет The Guardian.

Ракеты Storm Shadow были разработаны в рамках англо-французского сотрудничества и производятся европейским совместным предприятием MBDA, у которого также есть итальянский партнер. Но поскольку некоторые компоненты поставляются США, требуется также согласие Вашингтона на удары вглубь России. До сих пор Штаты отказывались согласовать атаки, опасаясь эскалации конфликта.

Экспортную версию Storm Shadow (известную во Франции как Scalp) Украина получила от Лондона и Парижа. Эти ракеты имеют дальность чуть более 300 км, хотя и у Великобритании, и у Франции есть модели с вдвое большей дальностью.

"Украинский ответ"

24 августа президент Украины Владимир Зеленский, выступая по случаю Дня независимости страны, заявил, что у Киева нет иного выбора, кроме как предпринять ответные меры на действия России, которые длятся уже 913 дней.

«Наш враг также будет знать, что означает украинский ответ», - подчеркнул политик.

«Достойный, симметричный и дальнобойный. Они будут знать, что рано или поздно украинский ответ достигнет любой точки в Российской Федерации, которая является источником опасности для жизни нашего государства и нашего народа», - заключил Зеленский.

"Спасти жизни"

Глава Внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель ранее заявил, что снятие запрета на удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории может способствовать миротворческим усилиям по завершению конфликта. По мнению главы евродипломатии, это позволит «спасти жизни и снизить масштаб разрушений на Украине», а также «поспособствовать продвижению мирных усилий».

Боррель также впервые признал, что ЕС стал пусть не стороной украинского конфликта, но его частью.

«Мы - часть этой игры. Мы не являемся стороной в войне, но мы - часть конфликта, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность», - сказал глава евродипломатии.

"Украина должна сама решать"

17 августа СМИ сообщили, что Лондон запросил у Вашингтона одобрение на удары ВСУ дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Американское посольство не подтвердило эту информацию.

Предыдущий премьер Великобритании Риши Сунак говорил, что у ВСУ есть право использовать поставленное вооружение «при соблюдении международных гуманитарных законов». Новый глава британского правительства Кир Стармер заявил, что Киев может применять полученное оружие в соответствии с международным гуманитарным правом и в оборонительных целях.

«Украина должна сама решать, как использовать его в этих оборонительных целях», - ответил Стармер журналистам на просьбу обозначить позицию по использованию дальнобойных ракет Storm Shadow.

Леонид Цветаев