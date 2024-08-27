Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками».

Украина готовится к началу боевых действий против Белоруссии

Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка?

МИД Украины потребовал от Белоруссии "во избежание трагических ошибок" отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в республике систем огня. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что украинская разведка якобы получила данные о том, что Минск "сосредоточивает значительное количество личного состава, военной техники в Гомельской области, вблизи северных границ Украины".

При этом украинская сторона заверила, что Киев не собирается предпринимать "никаких недружественных действий против белорусского народа". Вместе с тем там добавили, что если произойдет нарушение границы, то Украина будет считать "скопления войск, военные объекты и пути снабжения" в Белоруссии "законной целью".

Отметим, что ранее командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович сообщал, что страна действительно наращивает военное присутствие на границе с Украиной. Речь шла об авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войсках. В начале августа к границе также были направлены подразделения спецназа и ракетных войск.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил соответствующие решения "агрессивной политикой" Украины. В интервью телеканалу "Россия 1" он уточнил, что в настоящий момент офис Зеленского держит на границе более 120 тыс. солдат.

В экспертном сообществе отмечают, что Украина умышленно провоцирует Белоруссию в надежде втянуть республику в конфликт. "Минск лишь отвечает на те шаги, которые предпринимает украинская сторона. Если речь идет о сосредоточении подразделений ВСУ на границе, то мы подтягиваем свои войска, чтобы нападение не оказалось неожиданностью. В Киеве же сейчас пытаются создать дымовую информационную завесу и обвинить нашу страну в агрессивных намерениях", – объясняет белорусский политолог Алексей Дзермант.

Кроме того, Киев намеревается информационно-психологически воздействовать на белорусов, добавил собеседник. "Я не исключаю, что они хотят запугать граждан возможным вторжением и ударами по территории республики. Пока это только политическая игра, но мы внимательно следим за военными приготовлениями, которые происходят по соседству", – подчеркнул спикер.

По его мнению, в вовлечении белорусской стороны в противостояние есть свои интересанты, среди которых западные центры. "Эти силы хотят создать для России новые проблемы. Именно они выступают за расширение конфликта", – считает Дзермант.

Офис Зеленского продолжает действовать, руководствуясь тактикой трусов, добавляет украинский политолог Владимир Скачко. По его версии, Киев уверовал в то, что может предпринимать любые шаги, но при этом не отвечать за последствия. Он напомнил, что именно Киев перебросил значительную часть войск к границе, а Минск лишь ответил зеркально. Теперь же МИД Украины "выкатил" требование к Белоруссии.

"Таким образом офис Зеленского пытается переложить ответственность за готовящуюся приграничную провокацию на белорусскую сторону", – убежден собеседник. Политолог призвал серьезно относиться к дипломатическому заявлению Киева, поскольку, по его мнению, это можно расценивать и как подготовку к началу боевых действий против Минска.

"ВСУ способны пойти на это по приказу Запада. Причем против республики задействуют серьезный арсенал, который есть как у украинцев, так и у наемников, сражающихся на стороне ВСУ. Напомню, что планы по белорусскому направлению периодически обсуждаются и украинскими чиновниками, и европейскими политиками", – указал Скачко. "На случай реализации этого сценария

на Украине наверняка уже сочинили объяснения: будто бы именно Минск их спровоцировал, а они лишь защищались.

Фактически заявление МИД – это подстилание соломки", – допускает спикер. Вместе с тем готовы отговорки и на случай, если операция провалится. "Тогда в Киеве будут говорить о том, что в их неудачах виноваты не они сами, а Белоруссия, которая хорошо подготовилась и смогла отразить атаку", – добавил политолог.

Собеседник убежден: Белоруссия не оставит без внимания все эти "махинации". "Республика, как сказал Александр Лукашенко, гарантированно защитит себя от любой угрозы, а также выполнит свои союзнические обязательства перед Москвой", – уточнил Скачко.

О провокационном характере заявления МИД Украины говорит и Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. "В Киеве давно пытаются обвинить Минск в подготовке якобы нападения на страну. При этом сами ВСУ неоднократно фактически нарушали границу Белоруссии. И сбитые дроны это подтверждают", – напомнил он. По мнению собеседника, основная цель призывов киевского руководства к Минску – привлечь внимание к якобы возвращающейся угрозе на севере Украины и получить от Запада дополнительную финансовую и военную помощь. В свою очередь Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД, напоминает:

подготовка противника к нападению на Курскую область также сопровождалась информационным вбросом о том, что ВС России якобы собираются атаковать Сумы и ВСУ нужно защитить город.

"В случае с Минском может быть реализован тот же сценарий", – уточнил Козюлин. Впрочем, он не исключает, что провокация возможна и на территории России, в том числе в Брянской области. "Цель Украины – обострить ситуацию. Для Киева это важно на фоне неудач в Донбассе и курской авантюры. Это попытка перевернуть шахматную доску и начать новую игру", – считает эксперт.

По его мнению, нехватка сил не станет препятствием для реализации задумки Киева. "ВСУ испытывают "голод" на многих направлениях. Однако, как показывает практика последних лет, именно в такие моменты противник пытается все переиграть", – отметил собеседник. Он уверен, что подобные попытки Украины встретят соответствующий ответ. "Белоруссия, безусловно, отреагирует на провокации как на дипломатическом уровне, так и реальными действиями. Однако конкретные шаги пока прогнозировать рано", – заключил Козюлин.

Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков