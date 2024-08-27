РФ запросила заседание СБ ООН по западным поставкам оружия Киеву

Первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что западные страны также запросили на 28 августа проведение заседания СБ ООН по украинской тематике

ООН, 26 августа. /ТАСС/. Западные страны запросили на 28 августа проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по украинской тематике, в свою очередь Россия направила запрос на проведение заседания Совбеза по западным поставкам вооружений Киеву на 30 августа. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Дав себе время немного развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по мск) 28 августа, - написал Полянский в своем Telegram-канале. - Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по мск) 30 августа. Затронем в ходе него и другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения".

Российский дипломат отметил, что "курская авантюра режима Зеленского попригасила западный запал" по украинской тематике, так как "уж слишком неприглядно и неуместно ВСУ там выглядят". Кроме того, западники не стали устраивать в СБ ООН каких-либо мероприятий, связанных с Днем независимости Украины, отмечаемым 24 августа.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 6 200 военных, 73 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.