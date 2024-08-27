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ТАСС

Трамп заявил, что российская армия отлично умеет воевать зимой

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: Brandon Bell/ Getty Images

Бывший глава Белого дома ранее заявил, что в случае победы на выборах в ноябре он сразу же обратится к лидерам РФ и Украины и призовет их к началу переговоров

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Российская армия обладает отличным опытом ведения боевых действий в зимних условиях. Об этом заявил претендент на высший государственный пост от Республиканской партии Дональд Трамп.

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"Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они мощная военная сила, а Украина - нет. Просто мы выделяем Украине много денег", - сказал он в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану. Видеозапись беседы была опубликована на Youtube-канале Shawn Ryan Show.

По подсчетам Трампа, Украина получила от Вашингтона помощь уже примерно на $250 млрд. Вместе с тем республиканец отметил, что на Украине "традиционно был очень высокий уровень коррупции".

Бывший глава Белого дома ранее заявил, что в случае победы на выборах в ноябре он сразу же обратится к лидерам России и Украины и призовет их к началу переговоров. Трамп неоднократно обещал, что урегулирует украинский конфликт еще до своей инаугурации. Политик также обещает предотвратить третью мировую войну, которая, по его словам, может начаться из-за политики нынешней администрации Джо Байдена. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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