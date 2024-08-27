Трамп заявил, что США остались без боеприпасов из-за Украины

Бывший американский лидер отметил, что без помощи Запада Киев потерпел бы поражение в первую же неделю

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена оставила американских военных без боеприпасов, потому что направляет их на Украину. Об этом заявил претендент на высший государственный пост от Республиканской партии Дональд Трамп.

"У нас снова нет боеприпасов, потому что эти ребята (нынешние власти - прим. ТАСС) отдали их Украине. Они направили им огромное количество ракет, снарядов и всего на свете", - сказал он в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану. Видеозапись беседы была опубликована на Youtube-канале Shawn Ryan Show.

Трамп добавил, что без помощи Запада Украина "потерпела бы поражение в первую неделю".

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах в ноябре он сразу же обратится к лидерам России и Украины и призовет их к началу переговоров. Бывший хозяин Белого дома неоднократно обещал, что урегулирует украинский конфликт еще до своей инаугурации. Политик также обещает предотвратить третью мировую войну, которая, по его словам, может начаться из-за политики администрации Байдена.