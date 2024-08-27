Войти
ТАСС

Сырский обсудил с главнокомандующим силами НАТО в Европе обстановку на фронте

271
0
0
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Источник изображения: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Стороны также обсудили укрепление украинской ПВО

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обсудил в телефонном разговоре с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи обстановку на фронте.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"Провел разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи <…> Проинформировал о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Стороны также обсудили укрепление украинской ПВО.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации на красноармейском (покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Позднее президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что после доклада Сырского принято решение усилить это направление. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 10:58
  • 4082
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 06:34
  • 135
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.08 02:37
  • 36
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 26.08 23:57
  • 0
О театральности происходящего.
  • 26.08 22:52
  • 17
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.08 18:31
  • 295
Космонавтика Илона Маска
  • 26.08 17:28
  • 161
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 26.08 14:58
  • 0
Территориальные войска как важный элемент в обороне государства
  • 26.08 14:22
  • 1
Путин заслушал доклады командиров о выполнении боевых задач в приграничье
  • 26.08 14:15
  • 2
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 26.08 14:07
  • 29
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией