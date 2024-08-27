Сырский обсудил с главнокомандующим силами НАТО в Европе обстановку на фронте

Стороны также обсудили укрепление украинской ПВО

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обсудил в телефонном разговоре с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи обстановку на фронте.

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"Провел разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи <…> Проинформировал о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Стороны также обсудили укрепление украинской ПВО.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации на красноармейском (покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Позднее президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что после доклада Сырского принято решение усилить это направление.