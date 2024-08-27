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Военное обозрение

Британская пресса: начав вторжение в Курскую область, Украина пересекла «красные линии» не только России, но и США

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Источник изображения: topwar.ru

Своим вторжением в приграничный район Курской области киевский режим не только пересек "красные линии", обозначенные Москвой, но и прямо нарушил ограничения, установленные для Украины американскими кураторами.

Как отмечает британское издание Financial Times, Вашингтон считает "опасной" возможность переноса активных боевых действий на "старые" территории России, считая, что вследствие подобных действий увеличивается вероятность прямого столкновения РФ с НАТО и начала Третьей мировой войны. Чтобы избежать такого развития дальнейших событий, Вашингтон готов снизить свою поддержку Украины.

При этом авторы опубликованной в британском издании статьи не сомневаются, что Киев считает прямое вступление США в вооруженный конфликт с Россией соответствующим своим интересам сценарием. В материале приводится цитата из недавно опубликованной книги, написанной американским журналистом Дэвидом Сэнгером, рассказавшим, что президент США Джо Байден однажды намекнул своим помощникам, что Зеленский, возможно, намеренно пытается втянуть Америку в Третью мировую войну.

В статье также предполагается, что Киев взял пример с Израиля, предприняв военные действия без одобрения американских кураторов, при этом, по всей видимости, рассчитывая, что если они будут успешными, то Америка одобрит подобные не согласованные действия "задним числом", а в случае неудачи, по мнению украинского руководства, Вашингтон готов помочь справиться с негативными последствиями.

Однако, британское издание считает, что США вряд ли отбросят осторожность и, руководствуясь соображениями своей безопасности, продолжат избегать прямого конфликта с Россией, всерьез опасаясь глобального ядерного конфликта.

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