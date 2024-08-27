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ТАСС

JAXA завершило миссию первого японского лунного модуля SLIM

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Снимок SLIM сразу после его прилунения с опустившихся рядом луноходов
Снимок SLIM сразу после его прилунения с опустившихся рядом луноходов.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Последний сеанс связи состоялся 28 апреля

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Первый японский лунный модуль SLIM, совершивший посадку на Луне 20 января, завершил свою миссию. Об этом объявило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"JAXA завершило работу SLIM 23 августа после того, как с ним в период с мая по июль не удалось установить связь", - говорится в сообщении. Последний сеанс связи состоялся 28 апреля.

Первый японский лунный модуль осуществил посадку на Луне 20 января, однако после этого был выключен, поскольку испытывал проблемы с получением энергии от солнечных элементов и питался за счет встроенного аккумулятора. Работу аппарата удалось восстановить 29 января благодаря изменению угла падения солнечных лучей на Луну, после чего была проведена съемка прилегающего района с помощью специальной спектроскопической камеры. За время работы аппарат вопреки ожиданиям пережил три "лунных ночи".

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг был предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. Он оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. 

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