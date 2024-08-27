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ТАСС

ЕС обсудит новые поставки ПВО Киеву после российских ударов

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Неформальная встреча состоится в Брюсселе 29-30 августа

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны Евросоюза будут обсуждать поставки новых средств ПВО Киеву на неформальной встрече в Брюсселе 29-30 августа, написал глава евродипломатии Жозеп Боррель в X (ранее Twitteк), cвязав эту дискуссию с "воздушными ударами" России.

"Россия вновь нанесла массированные воздушные удары по украинской инфраструктуре, включая гидроэлектростанции. Украине нужно ПВО немедленно. Я буду обсуждать это с [главой МИД Украины] Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на неформальной встрече в четверг", - написал Боррель. Он вновь призвал к полной отмене ограничений на удары с использованием западного оружия по территории России. 

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Россия
Украина
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Евросоюз
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