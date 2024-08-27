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ТАСС

В МИД РФ разъяснили послу Индии принципиальную позицию Москвы по Украине

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ ТАСС

Стороны "сверили подходы к отдельным международным и двусторонним вопросам", отметило дипведомство

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на встрече с послом Индии в Москве Винаем Кумаром вновь разъяснил принципиальную позицию России по конфликту на Украине. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Собеседники "сверили подходы к отдельным международным и двусторонним вопросам". "Главе индийской дипмиссии была вновь разъяснена принципиальная позиция России по конфликту на Украине", - отметили в министерстве.

"Беседа прошла в по-партнерски доверительной конструктивной атмосфере", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Киев 23 августа с визитом, который стал первым для главы индийского правительства с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году. 

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Индия
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Украина
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