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ТАСС

На Балтийском флоте начались учения с расчетами ракетных комплексов "Бал"

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Береговой ракетный комплекс "Бал" во время тренировки
Береговой ракетный комплекс "Бал" во время тренировки.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Голенков

Пресс-служба флота сообщила, что отрабатывались нормативы приведения в готовность пусковых установок и организация маскировки машин

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" приступили к отработке на тактических учениях задач по нанесению ударов по надводным целям с выполнением электронных ракетных пусков на побережье в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

"В рамках учения подразделения в составе колонн совершили марш из мест постоянной дислокации в назначенные районы, где отрабатывают нормативы приведения в готовность пусковых установок и организацию маскировки машин", - говорится в сообщении.

Также ракетчики проводят тренировки по организации охранения позиционного района, в том числе и с помощью беспилотных летательных аппаратов.

"В ходе практических действий на местности мобильные пусковые установки по учебным задачам разворачиваются на побережье, где военнослужащие тренируются наносить удар по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков ракет", - отмечает пресс-служба.

Уточняется, что для имитации отряда сил условного противника задействованы боевые корабли Балтийского флота, в настоящее время выполняющие учебные задачи в морских полигонах флота.

К отработке задач учений привлечено около 100 военнослужащих и порядка 20 единиц автомобильной и специальной техники берегового ракетного соединения.

О комплексе "Бал"

Особенностью берегового ракетного комплекса "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях. Пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега. 

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