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Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)

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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Даничев

Al Mayadeen: Путин и Алиев в Баку обсудили вопросы торговли и добычи газа

Баку стал главным партнером Москвы на Южном Кавказе, пишет Al Mayadeen. Лидер России стремится предотвратить вмешательство Запада в дела региона и реализовать свои проекты. В их числе — создание транспортного коридора "Север – Юг", соглашения по энергетике и торговле.

Худа Ризк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает отношения с Россией жизненной необходимостью. Несмотря на тесные связи с Западом, он работает над стратегическими балансами, экономическими интересами и региональной стабильностью.

Визит Путина в Азербайджан — это сигнал Западу о том, что Украина не отвлекает Россию от её интересов [в регионе]. Москва не откажется от своей роли на Южном Кавказе. Она способна двигаться по коридору "Север – Юг" при закрытых "западных воротах" и ​​может легко прорваться через геополитическую блокаду, которую пытается навязать Запад.

Отношения Москвы с Баку всегда были стабильными: Азербайджан не развернулся в сторону НАТО; не пытался, подобно Грузии, силой захватить Абхазию и Южную Осетию; не побежал под защиту Запада, как Армения, несмотря на поддержку России.

Отношения с Азербайджаном — это равноправные отношения; экономические и политические интересы сделали Баку главным партнером Москвы на Южном Кавказе. Между тем Армения, с приходом к власти премьер-министра Никола Пашиняна, стала кинжалом в груди России. Она пытается выйти из "Организации Договора о коллективной безопасности" (ОДКБ) и расширить военные отношения с США и Францией под предлогом того, что Россия не пришла ей на помощь в войнах 2020 и 2022 годов.

Путин хочет восстановить роль России на Южном Кавказе после того, как Запад неоднократно пытался взять этот регион под свой контроль. Азербайджан же диверсифицирует свои отношения и считает, что Армения, несмотря на свои попытки, не сможет уйти на Запад. Визит Путина в Баку подтверждает, что Россию нелегко одолеть на Южном Кавказе. Каковы результаты визита Путина в Азербайджан?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает отношения с Россией жизненной необходимостью. Несмотря на тесные связи с Западом, он работает над стратегическими балансами, экономическими интересами и региональной стабильностью. В результате двух войн на Кавказе сфера влияния России сузилась в пользу Турции. Однако Алиев быстро обратился к политике балансирования между пересекающимися и/или конфликтующими интересами Турции и России.

Баланс с Турцией и визит Путина

Алиев стремится достичь баланса с Турцией, чье влияние в регионе возросло после Карабахской войны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно упоминал о помощи, оказанной Анкарой в освобождении Нагорного Карабаха, и теперь, похоже, считает, что Азербайджан является должником Турции. Азербайджан пытается не попасть в полную зависимость от Турции и поэтому поддерживает союзнические отношения с Россией, которая не собирается уходить с Южного Кавказа. Тот факт, что Путин был принят Алиевым и его супругой в домашней резиденции "Загульба", говорит о важности союза с Москвой.

Путин подчеркнул важность отношений с Баку, возложив венок к могиле своего друга и третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева и его жены. Алиев, в свою очередь, указал на особую роль русской культуры в Азербайджане: в стране более 300 школ с обучением на русском языке. Кроме того, президент РФ сообщил о планах открыть в Баку российско-азербайджанский университет.

Соглашения и экономические интересы

Отношения между Россией и Азербайджаном основаны примерно на 170 соглашениях. В ходе недавнего визита Путина в Баку были подписаны еще три соглашения и три меморандума о взаимопонимании. Алиев заявил, что Россия и Азербайджан будут и дальше координировать деятельность в сфере энергетики, включая нефть, газ и электроэнергию. Более того, было отмечено, что пропускной способности газопроводов TAP и TANAP [в Европу] недостаточно, чтобы удовлетворить потребности России. Азербайджан может покупать газ у России для внутреннего потребления и увеличить экспорт.

В прошлом году Азербайджан добыл 48,3 миллиарда кубометров газа, половина из которых пошла на внутреннее потребление. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва и Баку рассматривают возможность реализации новых совместных проектов, в том числе на Каспийском шельфе.

Второй по важности вопрос — транспортный коридор "Север – Юг". Этот коридор даст возможность выйти к берегам Индийского океана, а также позволит использовать маршруты "с взаимной выгодой и для взаимного интереса", отметил российский лидер. Коридор начинается с Индии, далее идет на Кавказ через иранские порты и ведет в Россию через каспийское побережье Азербайджана. Его реализация была ускорена после конфликта на Украине, и Иран придает ему большое значение. По словам Алиева, в азербайджанской части уже реализованы железнодорожный и автомобильный сегменты коридора.

Продолжаются работы по модернизации железных дорог, на эти цели в 2024 году выделено 120 миллионов долларов. Россия и Азербайджан также приступают к выпуску современных танкеров, которые будут перевозить нефть и природный газ в Азовском и Чёрном морях, а также в Каспийском бассейне.

На повестке дня стоял и вопрос двусторонней торговли. Россия является третьим по величине торговым партнером Азербайджана после Италии и Турции. Объем российских инвестиций в такие сферы, как банковское дело, нефтехимия, производство грузовых автомобилей, виноделие и пищевая промышленность, превышает 8,7 миллиарда долларов, а азербайджанские инвестиции в Россию составляют около 1,2 миллиарда долларов.

Кроме того, увеличивается доля национальных валют во взаимных расчетах. Путин поддерживает повышение статуса Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), равно как и его интерес к укреплению сотрудничества с БРИКС.

Общие интересы объединяют Азербайджан, Иран и Россию

Москва подтвердила готовность содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В этом деле не было никакого прогресса после того, как Нагорный Карабах перешел под контроль Баку.

Вопрос о демаркации границ и открытии транспортного сообщения был отложен в долгий ящик после того, как из проекта мирного соглашения была исключена статья о Зангезурском коридоре. Напомним, что Эрдоган очень хочет открыть этот коридор. Пашинян не отступил от защиты суверенных прав [своей страны], но отверг любую роль российских пограничников. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Пашиняна в саботаже договоренностей.

Что касается Ирана, то он не позволит изменить границы и геополитическую ситуацию. Тегеран предостерег Ереван от развертывания американо-французских сил в регионе. Отношения Пашиняна с Ираном привели к ослаблению напряженности в отношениях с Баку.

Баку и Тегеран подписали меморандум о создании транспортного сообщения с Нахичеваном через территорию Ирана. В октябре 2023 года была построена железная дорога, параллельная коридору Арас, и Иран с Азербайджаном договорились о продолжении развития коридора "Север – Юг". Эти вопросы обсуждались в ходе визитов секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Тегеран и Баку в начале августа.

Двусторонние переговоры по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном продолжаются. Армения надеется на вмешательство Минской группы ОБСЕ, но Россия и Азербайджан выступили за прекращение её работы. Путин поддерживает переговоры в формате Москва – Баку – Ереван, созданном в 2020 году. Российский лидер стремится предотвратить вмешательство Запада в дела Южного Кавказа и защитить свою безопасность и проекты.

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