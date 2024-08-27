Оружие к сбою: какие цели преследовал массированный удар ВС РФ по объектам на Украине

Ракетной атаке подверглись предприятия по производству беспилотников и ремонту боевой техники ВСУ

Масштабные удары по военным и энергетическим объектам на Украине 26 августа были призваны нарушить работу ВПК киевского режима и подорвать боеспособность ВСУ, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Известно, что высокоточным оружием были поражены украинские мощности по производству беспилотников и ремонту боевой техники. Кроме того, целями стали электроподстанции, газокомпрессорные станции и места хранения авиационных средств поражения, переданных киевскому режиму западными странами. В результате поставки оружия и боеприпасов к линии боевого соприкосновения оказались сорваны.

Какие цели поражены на Украине массированным ударом РФ

В понедельник утром Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками.

«Все назначенные цели поражены. Также за сутки в зоне спецоперации поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

Позднее в ведомстве уточнили, что объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Также было нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.

«Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях. Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружений и боеприпасов к линии боевого соприкосновения», — сообщили в Минобороны

Об ударах по объектам энергетической инфраструктуры сообщили в понедельник главы Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Одесской, Сумской, Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской, Луцкой областных администраций и подконтрольного Киеву города Запорожье. В части из них были зафиксированы отключения электроэнергии.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в ряде районов города наблюдались перебои с энергоснабжением. Кроме того, по его словам, на правом берегу также наблюдалось нарушение водоснабжения. Позже энергетики и коммунальные службы восстановили работу оборудования.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко писал о "сложной ситуации" после взрывов. «Ситуация сложная, последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — написал он в соцсетях.

Энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории страны.

Как ракетный налет отразится на боеспособноси ВСУ

— Судя по всему, ракеты запускали с самолетов Ту-95, Ту-22. Из акватории Черного моря и Каспия были нанесены удары крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр» с кораблей и, не исключено, с подводных лодок, — рассказал «Известиям» военный эксперт Геннадий Алехин. — Использовались не только морские и воздушные, но и наземные носители — «Искандеры», которые преимущественно наносили удары по приграничным районам Украины. Это Сумская и Харьковская области. Были поражены пункты временной дислокации противника, энергетические объекты, предприятия ВПК.

В частности, по его словам, были поражены предприятия по ремонту иностранной техники в Харькове, там же — цеха по изготовлению и сборке беспилотников.

— Там, кстати, трудятся технические специалисты из стран НАТО — французы, немцы и поляки, – продолжил эксперт. — Также был нанесен удар по району, где располагаются аэропорты в Харькове. В этом же месте находится гостиница, где проживали французские наемники. Туда уже били весной этого года. Они видимо опять заселились.

По словам Геннадия Алехина, сейчас противник перебрасывает силы и средства в том числе из Харькова в Сумскую область, и российские силы нанесли удары по колоннам техники, которые направлялись к границам с Курской областью.

— В целом это должно сказаться на боеспособности украинских формирований. Удары наносятся как по тыловым объектам, так и по местам временных пунктов дислокации противника, по материальным средствам, складам, а также по железнодорожным узлам. Это также должно отразиться на пополнении материальных средств, которые противник сейчас использует на харьковском и курском направлениях.

Такие удары призваны нарушить работу военно-промышленного комплекса Украины, систему управления вооруженными силами и уничтожить склады с боеприпасами, с боевой техникой и лишить Украину возможности продолжать боевые действия, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Их эффективность можно будет видеть по тому, насколько интенсивно Украина сможет продолжать атаки на российские территории, как она может пополнять свои запасы, перебрасывать резервы к линии соприкосновения, — отметил Виктор Литовкин. — Удары по энергетической инфраструктуре должны обесточить украинские заводы. Речь идет как о государственных, так и о частных предприятиях по производству беспилотников. Подстанции, линии электропередачи безусловно можно уничтожать, но насколько мощно и подробно это делается, мы не знаем. Мы доверяем только официальной информации военных.

Наиболее масштабные удары по инфраструктуре Украины ранее были нанесены в ночь на 29 декабря прошлого года. Взрывы гремели в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и других городах. Всего в период с 23 по 29 декабря российские вооруженные силы нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным целям на Украине. По данным Минобороны, поражались объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромная инфраструктура, арсеналы, а также места хранения оружия, размещения войск и иностранных наемников.

Массированные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины российские вооруженные силы начали наносить в октябре 2022 года. Президент Владимир Путин заявил тогда, что это стало ответом на террористические действия киевского режима - в частности, в отношении Крымского моста. Сергей Шойгу, занимавший тогда пост главы Минобороны РФ, заявил, что ударами высокоточного оружия продолжают эффективно поражаться объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины.

Роман Крецул