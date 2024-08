История и будущее американской разведки

Центр анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" сообщает, что Лаборатория ЛИЭКС выпустила свою первую книгу - перевод книги Эми Б. Зегарт под названием "Шпионы, ложь и алгоритмы". ЦАСТ оказывал методическую поддержку при переводе и издании книги в качестве академического партнёра Лаборатории.

Полный текст рецензии публикуем ниже. Полезного чтения!

Лаборатория Интеллидженс Экспресс, российский исследовательский центр, чьей задачей является анализ открытой информации, относящейся к деятельности разведывательных служб разных стран мира, издала перевод на русский язык книги Эми Зегарт "Шпионы, ложь и алгоритмы" ("Spies, Lies, and Algorithms")

Автор книги Эми Зегарт. Зегарт - видный американский политолог, признанный обеими гранями американского политикума эксперт. Являясь ученицей нелюбимого в России "ястреба", бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс (республиканки), работала в Совете национальной безопасности президента Билла Клинтона (демократа), после чего преподавала и консультировала политиков обеих партий.

Зегарт считается одним из главных визионеров развития американской системы национальной обороны. Она входит в состав директоров Kratos Defense & Security Solutions, одной из самых передовых американских военно-промышленных компаний, разработчика лазерного оружия и беспилотных истребителей. Как профессор Стэнфордского университета Зегарт разработала и преподает американским политикам и руководителям военно-промышленных компаний Стэнфордскую программу киберполитики.

Читателя заинтересует еще две ипостаси Зегарт - она ведущий национальный эксперт по разведывательному сообществу США, политике национальной безопасности и прекрасный автор, пишущий живым, понятным и современным языком. На тему эволюции системы национальной разведки США и ее современного состояния Зегарт написала несколько ставших хрестоматийными в американском разведсообществе книг: "Flawed By Design" ("Криво сделано с самого начала") - об эволюции отношений между Министерством обороны США, Центральным разведывательным управлением и Советом национальной безопасности, "Spying Blind" ("Шпионя вслепую") о работе спецслужб США в период, предшествовавший терактам 11 сентября и "Eyes on Spies" ("Приглядывая за шпионами") о недостатках системы гражданского надзора за разведкой США. Ее новая книга "Шпионы, ложь и алгоритмы" ("Spies, Lies, and Algorithms") посвящена адаптации работы национальной разведки к эпохе цифровых технологий. Книга основана на обширном опыте Зегарт, ее многолетнем исследовании истории американских разведывательных служб и консультировании правительства США, на сотнях интервью с действующими и бывшими сотрудниками разведки и политиками, ее обширном опыте преподавания. Уникальность "Шпионов, лжи и алгоритмов" в том, что это концентрат знания про американское разведсообщество - в компактном издании освещены все ключевые аспекты.

Так, вторая глава книги начинается с рассмотрения недостатка знаний о реальной работе разведки и связанных с этим издержек. Не только обыватели, но и принимающие решения политики по обе стороны океана на самом деле слабо представляют, как на самом деле работают разведывательные службы, а образовавшийся пробел в огромной степени заполнил художественный вымысел. Зегарт изучает, как рост популярности "spytainment", развлекательных материалов на шпионскую тематику в виде романов Тома Клэнси или фильмов Голливуда влияет на ожидания общества и политиков от возможностей разведки и в итоге на реальную работу спецслужб.

Третья глава книги предлагает великолепный обзор истории американской разведки от первых шпионов Джорджа Вашингтона с невидимыми чернилами до наших времен. Нам кажется, что история Америки невелика, однако она очень насыщена и хорошо задокументирована. Через взгляд большого любителя истории своей страны, какой является Зегарт, читателю открываются многие новые факты: от времен Войны за независимость через шпионские скандалы в годы Первой мировой войны и лихие рейды Управления специальных операций в годы Второй до становления современной системы разведсообщества США в годы Холодной войны.

Четвертая глава могла бы быть скучной, ибо посвящена теоретическим основам деятельности разведсообщества. Однако Зегарт умело подает теорию через практику, точнее - через пример десятилетней охоты американцев за Усамой бен Ладеном и личные размышления сотрудников разведки о своей повседневной жизни, этических дилеммах, лучших и худших моментах.

Пятая глава носит название "Почему анализ столь сложен: Семь смертельных предвзятостей". В ней Зегарт творчески развивает идеи своего соотечественника Роберта Джервиса (Robert Jervis), который в своей книге "Восприятие и неверное восприятие в международной политике" (Perception and Misperception in International Politics) описывает причины ключевых неудач американского разведсообщества с точки зрения когнитивных искажений, ловушек и предубеждений, способных сбить с пути даже самые искушенные умы. Зегарт также предвосхищает наступающий мир искусственного интеллекта, обсуждая, какие виды анализа машины могут выполнять лучше людей, а люди - лучше машин.

Шестая глава посвящена одной из наиболее чувствительных для разведывательного сообщества проблем: предателей и перебежчиков. Что побуждает пользующихся доверием служащих становиться перебежчиками? Как сотрудники разведки могут вербовать шпионов в эпоху цифровых технологий и как они могут выявлять возможных двойных агентов, сохраняя при этом доверие, необходимое для выполнения их работы? В главе также затрагивается аспект хранения информации в информационную эпоху - последний крупный провал американской разведки с раскрытием шпионской сети в Китае изначально списали на деятельность "кротов", но тщательное расследование выявило реальную причину - недостатки в сетевой архитектуре передачи информации от агентов, которыми воспользовались китайские хакеры и контрразведчики.

Седьмая глава посвящена тайным действиям и тому, что бывший директор ЦРУ Леон Панетта однажды назвал "трудным делом мучительного выбора". Зегарт рассматривает проблему организуемых ЦРУ ликвидаций в разных районах мира с трех позиций - историка, юриста и гражданского мыслителя. Она анализирует, почему тайные действия так популярны, какова здесь роль навязываемых Голливудом образов, насколько эти операции реально эффективны и какова цена провалов.

Восьмую главу мы настоятельно рекомендуем прочитать всем, кто интересуется современной политикой. Она касается вроде бы исключительно внутри-американской кухни - системы надзора Конгресса за деятельностью американских спецслужб. Однако читатель найдет в этой главе понимание, как и почему принимаются те или иные решения в американской внешней политике, и сможет по-новому взглянуть на политику США в отношении нашей страны. Американский опыт гражданского и партийного надзора за деятельностью спецслужб уникален и еще ждет изучения и своей адаптации в российской системе.

Девятая глава посвящена одной из ключевых тенденций последних десятилетий - резкому росту возможностей разведки в работе с открытыми источниками (OSINT). Благодаря Интернету, коммерческим спутникам и автоматизированной аналитике разведка больше не является монополией правительств сверхдержав. Теперь неправительственные организации и даже частные лица зачастую оказываются быстрее и эффективнее, чем профессиональные разведслужбы. Эта новая реальность широкой сетевой разведки OSINT во многом определяет ландшафт современной разведывательной работы. Зегарт пишет о том, что современной государственной разведке нужно позитивно инкорпорировать и мягко направлять многочисленных новых акторов разведки - негосударственные центры, СМИ и частных исследователей.

Десятая глава посвящена ключевому вызову для разведывательных структур в XXI веке - киберугрозам и потенциалу их использования в разведывательных целях. Киберугрозы - это теперь взлом как машин, так и умов: ИИ создает дипфейк видео, аудио- и фотоснимки, настолько реальные, что их недостоверность невозможно быстро выявить. Никакой набор угроз не менялся так быстро и не требовал от разведки столь многого. Во многих отношениях киберпространство является идеальным полем битвы рыцарей плаща и кинжала, где используются обман, уловки и передовые технологии для краж, шпионажа, ведения информационной войны и где знания и технологии, актуальные вчера, успевают устареть сегодня.

Книга "Шпионы, ложь и алгоритмы" - прекрасное погружение в жизнь американского разведсообщества и отличное чтение для всех, кто пытается понять, как адаптируется современная разведка к условиям цифровой эпохи. Рекомендуем всем тем, кто желает понять, как работает американская система национальной безопасности, как когнитивные искажения влияют на принятие решений на самом высоком уровне, и подумать над тем, что со всем этим делать в стремительно меняющимся мире сетей, дипфейков, ботов и искусственного интеллекта.