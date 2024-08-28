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Модернизация ядерного арсенала США подорожала

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Фото: Mark Olsen / Globallookpress.com
Фото: Mark Olsen / Globallookpress.com.

WSJ: стоимость модернизации шахт под ракеты Sentinel увеличилась

Стоимость модернизации американских ракетных шахт под базирование новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Военно-воздушных сил (ВВС) США LGM-35A Sentinel увеличилась. О подорожании сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Пентагон пересмотрел прогнозируемую стоимость модернизации сотен ядерных ракетных шахт до 141 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов долларов больше по сравнению с оценкой, представленной в январе», — пишет издание.

Отмечается, что прогнозируемый срок службы существующих МБР ядерного арсенала США, которые находятся внутри 450 пусковых шахт, истек.

В июле стало известно, что разработку МБР Sentinel продолжат несмотря на то, что стоимость программы на 81 процент превзошла первоначальные расчеты. Законодательство США требует сворачивать работы, которые превышают смету на 25 процентов, но значимые для нацбезопасности проекты могут стать исключением.

В марте издание Defense One писало, что летные испытания LGM-35A, которые хотели провести в декабре 2023-го, отложили. Испытания могут провести в 2026 году.

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Страны
США
Проекты
Ядерный щит
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