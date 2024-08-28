Компания Baykar поставит БЛА "Байрактар TB2" ВС Кении

ЦАМТО, 26 августа. Компания Baykar 23 августа разместила на своей странице в X (ранее Twitter) сообщение об успешном завершении в летном учебном центре в Кешане курса подготовки применению БЛА "Байрактар TB2" курсантами из Кении.

Это первое официальное сообщение о проекте поставки "Байрактар TB2" в Кению. Завершение подготовки кенийских курсантов в Турции указывает на то, что поставки БЛА ВС Кении должны начаться в ближайшее время.

Как сообщал ЦАМТО, БЛА "Байрактар TB2" класса MALE предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 700 кг может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески высокоточные боеприпасы MAM-L и MAM-C. Продолжительность полета БЛА – до 27 часов, масса полезной нагрузки – до 150 кг, максимальная скорость – до 220 км/ч, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.

В случае подтверждения поставки Кения станет еще одной африканской страной, которая закупила разработанные Baykar разведывательно-ударные БЛА на фоне активной рекламы их применения в ходе конфликтов в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и на Украине. Ранее они были поставлены в Марокко, Нигер, Эфиопию, Ливию, Буркина-Фасо, Мали. Опыт боевых действий в ходе украинского конфликта показывает, что эти БЛА можно использовать для борьбы с не обладающими средствами ПВО радикальными вооруженными группировками, однако в ходе конвенционального конфликта они быстро поражаются зенитными ракетными комплексами. На текущий момент практически все поставленные ВС Украины БЛА "Байрактар TB2" были сбиты средствами ПВО ВС РФ. Небольшая их часть находится на хранении и изредка применяется в районах вне зоны поражения российских ЗРК.