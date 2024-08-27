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ТАСС

Польша передала Украине свыше 1 тыс. танков, БТР, самолетов и САУ

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PT-91 Twardy . Фото: Ints Kalnins / Reuters
PT-91 Twardy . Фото: Ints Kalnins / Reuters.

Среди техники, переданной Украине, президент страны Анджей Дуда назвал танки Т-72, РТ-91 Twardy, "Леопарды", бронетранспортеры различного типа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. За время вооруженного конфликта Польша передала Украине свыше 1 тыс. единиц различной военной техники - танков, самолетов, БТР и САУ. Об этом после окончания визита на Украину сообщил президент Польши Анджей Дуда.

"В сумме мы дали почти 400 танков Украине. Если мы примем во внимание только боевые машины, тяжелое вооружение, то коротко говоря, мы дали свыше 1 тыс. единиц тяжелого вооружения", - цитирует президента агентство РАР.

Среди техники, переданной Украине, Анджей Дуда назвал танки Т-72, РТ-91 Twardy, "Леопарды", бронетранспортеры различного типа, боевые машины пехоты Rosomak и САУ Krab польского производства, а также 10 истребителей МиГ-29 и 10 вертолетов.

Общую помощь Украине он оценил примерно в 100 млрд злотых (около $25,9 млрд), из которых 12 млрд злотых (около $3,1 млрд) были потрачены на поставки военной техники.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев 24 августа для участия в праздновании Дня независимости Украины.

Ранее Дуда уже дважды принимал участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Украины - в 2016 и 2021 годах. Украина отмечает День независимости 24 августа. В этот день в 1991 году депутаты тогда еще Верховного Совета Украинской ССР приняли "Акт провозглашения независимости Украины". С 1992 года 24 августа на Украине День независимости стали отмечать как государственный праздник, он стал выходным. 

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Польша
Украина
Продукция
PT-91
Rosomak КТО
Т-72
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