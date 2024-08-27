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Военное обозрение

Северокорейский лидер побывал на испытаниях дронов-камикадзе производства КНДР

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Источник изображения: topwar.ru

Оказывается, в Северной Корее выпускаются беспилотники, подобные российским «Ланцетам». Это выяснилось, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын побывал на испытаниях таких дронов-камикадзе производства КНДР.

Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

Среди представленных вождю БПЛА, предназначенных для поражения наземных и надводных целей на различных дистанциях, оказались очень похожими на израильский IAI Harop или российский «Ланцет» из-за наличия в их конструкции х-образных крыльев.

Источник изображения: topwar.ru

Ким Чен Ын одобрительно высказался по поводу показанной ему техники, созданной в НИИ беспилотников при Академии национальной обороны, и заявил, что данное направление следует развивать. Он также сказал, что надо активнее внедрять в подобные разработки искусственный интеллект.

На испытаниях беспилотники проследовали по заданным траекториям, выявили цели условного противника и успешно их поразили. Примечательно, что среди пораженных объектов был макет южнокорейского танка K-2.

Лидер КНДР остался доволен проведенными испытания и заявил, что данную технику следует срочно поставить на вооружение армии страны. По мнению Ким Чен Ына, разработка и модернизация дронов различных типов является важным условием обеспечения обороноспособности государства. Этого требуют военная наука и мировой опыт ведения боевых действий.

Руководитель Северной Кореи заявил, что Вооруженные силы страны нуждаются не только в совершенных многоцелевых разведывательно-ударных дронах, но и в БПЛА-камикадзе для небольших подразделений пехоты.

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Страны
КНДР
Южная Корея
Компании
IAI
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Ким Чен Ын
Проекты
БПЛА
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