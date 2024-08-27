ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре ВПК в 12 областях Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар в 12 областях Украины по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны. Об этом 26 августа сообщили в Минобороны РФ.

«Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающих функционирование газотранспортной системы в стране.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по местам хранения авиационных средств поражения, которые Запад передал Украине, в Киевской и Днепропетровской областях.

Все цели были поражены. На Украине наблюдаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки оружия к линии боевого соприкосновения.

О том, что ВС РФ поразили ряд объектов инфраструктуры ВПК Украины, в Минобороны сообщили ранее в этот день. Уточнялось, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Помимо этого, сообщалось, что ВС РФ уничтожили два цеха производства беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах.

Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в ряде районов города наблюдаются перебои с энергоснабжением.

В пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК сообщили, что в стране ввели экстренные отключения электричества. Также в ДТЭК добавили, что заявленные ранее графики отключений не действуют.

13 июля на Украине ужесточили график отключения электричества. Были введены три очереди отключений после обеда и до конца суток. Экс-президент страны Петр Порошенко 13 июня заявил, что ситуация в энергетической сфере Украины близка к критической. По его словам, если Киев сейчас не примет необходимых мер, зимой может наступить настоящая катастрофа.

С 20 мая на Украине действует график почасовых отключений.