Песков об ответе на вторжение ВСУ в Курскую область: Речь не идёт о каком-то одном решении

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал журналистам комментарии относительно информации о решении руководства страны по ответу Украине на атаку в Курской области. Песков не стал уточнять, какие именно действия будут предприняты в ответ на вторжение ВСУ в российский регион, но отметил, что без ответа это не останется.
- сказал пресс-секретарь Путина.
Напомним, что российский посол в США Анатолий Антонов ранее говорил о принятом президентом России решении относительно ответных действий на атаку ВСУ в Курской области.
Каким будет этот ответ, покажет время, а пока российские силы ведут ожесточённые бои, чтобы выбить врага с занятых им территорий области. Сообщается о том, что украинские потери здесь приближаются уже к 6 тысячам. О наших потерях официальной информации не поступало.
Ранее между сторонами прошел обмен военнопленными, в результате которого было освобождено 115 российских военнослужащих, оказавшихся в плену в ходе боев в Курской области.
Бои продолжаются уже три недели. В регионе и соседних, Белгородской и Брянской, областях объявлен режим КТО.