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Военное обозрение

Песков об ответе на вторжение ВСУ в Курскую область: Речь не идёт о каком-то одном решении

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Источник изображения: topwar.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал журналистам комментарии относительно информации о решении руководства страны по ответу Украине на атаку в Курской области. Песков не стал уточнять, какие именно действия будут предприняты в ответ на вторжение ВСУ в российский регион, но отметил, что без ответа это не останется.

Здесь речь не идет об одном отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет

- сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, что российский посол в США Анатолий Антонов ранее говорил о принятом президентом России решении относительно ответных действий на атаку ВСУ в Курской области.

Каким будет этот ответ, покажет время, а пока российские силы ведут ожесточённые бои, чтобы выбить врага с занятых им территорий области. Сообщается о том, что украинские потери здесь приближаются уже к 6 тысячам. О наших потерях официальной информации не поступало.

Ранее между сторонами прошел обмен военнопленными, в результате которого было освобождено 115 российских военнослужащих, оказавшихся в плену в ходе боев в Курской области.

Бои продолжаются уже три недели. В регионе и соседних, Белгородской и Брянской, областях объявлен режим КТО.

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Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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