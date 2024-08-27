Минобороны Норвегии завершило критический обзор проекта строительства НАПЛ "Тип-212CD"

ЦАМТО 26 августа. Минобороны Норвегии объявило об успешном завершении критического обзора проекта (CDR) по немецко-норвежской программе строительства неатомных подводных лодок (НАПЛ) "Тип-212CD".

Как сообщает Defence-industry.eu, в официальном мероприятии, посвященному завершению этапа CDR, приняли участие министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Данное событие знаменует собой важную веху в совместном проекте двух стран, поскольку оно завершает этап проектирования новых субмарин. Завершение этапа CDR также означает, что процесс проектирования соответствует всем необходимым требованиям и программа переходит на этап строительства.

Этап проектирования, который начался почти три года назад после подписания контракта в 2021 году, включал в себя тщательный анализ более 100 тыс. страниц документации для обеспечения соответствия примерно 6 тыс. контрактных требований. Проектные работы составляют чуть менее четверти от общей стоимости, которая делится между Норвегией и Германией.

Как уже сообщал ЦАМТО, строительство осуществляется в рамках совместно реализуемой ВМС Норвегии и Германии программы закупки НАПЛ "Тип-212CD" (Common Designs; U212CD).

Минобороны Норвегии в феврале 2017 года объявило, что норвежское правительство выбрало Германию в качестве стратегического партнера для реализации программы поставки подводных лодок нового поколения. Кроме того, стороны достигли соглашения о расширении сотрудничества на другие проекты.

В рамках сотрудничества Норвегия приобретает четыре подводные лодки, получившие обозначение "Тип-212CD", которые будут построены ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в Киле. ВМС Германии закупят две подлодки в аналогичной конфигурации. В перспективе число участников проекта может увеличиться.

Сотрудничество в рамках проекта также будет распространяться на подготовку личного состава, проведение учений, поставку запасных частей, техническое обслуживание, ремонт и модернизацию, промышленную кооперацию между оборонными предприятиями двух стран. Это позволит сэкономить средства на приобретении и эксплуатации НАПЛ.

В июле 2021 года компания ThyssenKrupp Marine Systems официально объявила о получении заказа на строительство шести идентичных НАПЛ "Тип-212CD" для ВМС Норвегии и Германии. Соответствующие контракты были подписаны с закупочными органами Норвегии и Германии. В связи с пандемией COVID-19 церемония была проведена в виртуальном формате. Стоимость заказа на производство шести НАПЛ составляет 5,5 млрд. евро.

ThyssenKrupp Marine Systems также подписала соглашение о сотрудничестве с выступающей партнером норвежской компанией Kongsberg. В рамках подготовки к выполнению контракта в 2019 году ThyssenKrupp Marine Systems инвестировала в проект около 250 млн. евро для создания в Киле международного центра компетенций в области строительства неатомных подводных лодок. Специально под проект на территории верфи в Киле за два года был построен новый судостроительный цех.

TKMS объявила о состоявшейся на предприятии в Киле церемонии, посвященной закладке первой неатомной подводной лодки "Тип-212CD", предназначенной для ВМС Норвегии, 12 сентября 2023 года. В мероприятии приняли участие министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Ожидается, что головная НАПЛ ВМС Норвегии пройдет испытания в 2027 году, а ее поставка ожидается к 2029 году. Поставка двух подлодок ВМС Германии должна состояться в 2032 и 2034 году.

НАПЛ будут применяться для противолодочной и противокорабельной борьбы, ведения разведки и поддержки операций ССО. Как планируется, подводная лодка класса "Тип-212CD" станет дальнейшим развитием НАПЛ класса "Тип-212А". Ее длина составит 74 м, ширина – 10 м, высота – 13 м. Она будет отличаться уменьшенной акустической сигнатурой, расширенным возможностями обеспечения ситуационной осведомленности, сетевой системой связи с подразделениями союзников.

Норвегия и Германия намерены создать совместный офис управления эксплуатацией НАПЛ, укомплектованный личным составом из двух стран, для планирования и проведения технического обслуживания и модернизации всех шести подводных лодок.

На военно-морской базе "Хоконсверн" недалеко от Бергена в Норвегии строится специализированная верфь для технического обслуживания норвежских и немецких подводных лодок "Тип-212CD", которая, как ожидается, будет готова в 2029 году, к моменту принятия первой подводной лодки на вооружение.