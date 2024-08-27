СМИ: у выведенного 16 августа на орбиту польского спутника проблемы со связью

По информации InteriaBuzines.pl, проблемы носят постоянный характер, что делает невозможным получение от спутника телеметрической информации

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Польский спутник EagleEye, выведенный в космос 16 августа ракетой SpaceX Falcon 9 Илона Маска, перестал передавать телеметрическую информацию. Об этом сообщает портал InteriaBuzines.pl со ссылкой на информацию фирмы Creotech Instruments, сделавшей этот спутник.

По данным портала, проблемы носят постоянный характер, что делает невозможным получение от спутника телеметрической информации.

В качестве причин неполадок называются возможная нехватка электроэнергии или неправильное положение коммуникационной антенны, передающей информацию на Землю.

EagleEye - самый крупный и современный из польских спутников - предназначался для получения изображений Земли высокого разрешения для использования в различных сферах - от военной до сельскохозяйственной.