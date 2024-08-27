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ТАСС

Эксперт: удары ВСУ создают экологические угрозы для стран черноморского региона

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Уничтожение украинских безэкипажных катеров в Черном море. Видео Минобороны России
Уничтожение украинских безэкипажных катеров в Черном море. Видео Минобороны России.
Источник изображения: РИА Новости

Руководство Украины надеется увеличить приток средств от западных стран, считает исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Украина, нанося удары по топливным терминалам, создает риск экологических катастроф в Черном море, которые затронут европейские причерноморские страны, сказал журналистам исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.

"Украина в последнее время создает и культивирует угрозы экологической безопасности в Черном море, в том числе осуществляя ракетные удары по паромной переправе, судам с нефтепродуктами и газодобывающим установкам. Понятно всем: эти действия не только представляют значительный риск для морской экосистемы в каком-то ограниченном по площади районе, но и создают потенциальную угрозу для всех черноморских государств. <...> Черное море, впадающие в него реки - хрупкие биосистемы, ареалы обитания многих видов рыб и других морских животных, которым может быть нанесен невосполнимый ущерб, вплоть до их уничтожения", - считает Горбачев.

Он отметил, что течение в северной части Черного моря идет с востока на запад - это значит, что под ударом оказываются не столько российские территории, сколько побережье самой Украины и расположенных далее европейских стран. "Чернобыльский след" к Босфору до сих пор несут воды течения, идущего вдоль берегов Румынии и Болгарии. Там наверняка ощутят [экологические] последствия возможных бездумных действий [Киева]", - сказал эксперт.

Он считает, что руководство Украины, создавая экологические риски, надеется увеличить приток средств от западных стран. "Не исключено: удары по паромам и газодобывающим платформам актуализируют необходимость ликвидации последствий. И это может быть использовано Киевом в качестве повода как для привлечения сил, так и обеспечения финансирования от озабоченных экологией западных стран. Опыт показывает: большая часть таких средств часто не идет на решение реальных экологических проблем, а работает на карман чиновников. Таким образом создаваемая Киевом угроза экологической безопасности в Черном море может быть использована как инструмент для получения дополнительного финансирования, которое не будет использовано по назначению, что создаст дополнительные риски для той же окружающей среды", - полагает эксперт.

Недавние удары ВСУ

22 августа ВСУ атаковали ж/д паром с 30 цистернами с топливом, пришвартованный в порту Кавказ. Паром затонул. В акватории были установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Ранее, 18 августа, на юго-востоке Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ, при падении обломков загорелось дизтопливо. 

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